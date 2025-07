Netanyahu alla Casa Bianca, Bibi candida Trump al Nobel per la pace

(Adnkronos) – Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L’incontro, il terzo da quando Trump è tornato al potere, si è svolto sullo sfondo di una fragile tregua tra Israele e l’Iran e nel pieno dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas, in corso a Doha. Il presidente americano ha affermato di ritenere che i colloqui per porre fine alla guerra a Gaza stiano “andando molto bene”, oltre a esprimere fiducia nella volontà di Hamas di porre fine al conflitto durato 21 mesi. “Vogliono incontrarsi e vogliono raggiungere il cessate il fuoco”, ha dichiarato il tycoon rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. Parallelamente, la Casa Bianca ha confermato l’invio a Doha dell’inviato speciale Steve Witkoff per sostenere i negoziati mediati da Qatar, Egitto e Stati Uniti. Le discussioni si concentrano su una possibile tregua di 60 giorni, lo scambio di ostaggi israeliani con detenuti palestinesi e le modalità di implementazione dell’accordo. Gli Stati Uniti hanno intanto programmato colloqui con l’Iran e hanno indicato progressi sul fronte del trasferimento dei palestinesi da Gaza. Parlando ai giornalisti all’inizio della cena tra funzionari statunitensi e israeliani, Netanyahu ha affermato che gli Usa e Israele stanno collaborando con altri Paesi che potrebbero offrire ai palestinesi un “futuro migliore”, suggerendo che i residenti di Gaza potrebbero trasferirsi nei Paesi vicini. “Se le persone vogliono rimanere, possono rimanere, ma se vogliono andarsene, dovrebbero poterlo fare”, ha continuato Netanyahu rispondendo alle domande dei cronisti sul tema. Il primo ministro israeliano ha quindi ribadito la sua opposizione alla creazione di uno Stato palestinese pienamente sovrano, sottolineando che Israele manterrà “sempre” il controllo della sicurezza su Gaza. Nel corso dell’incontro, il premier israeliano ha quindi annunciato di aver candidato il presidente Trump al Nobel per la pace. Per Netanyahu, il leader Usa sta “forgiando la pace proprio mentre parliamo, in un Paese e in una regione dopo l’altra. Quindi voglio presentarle la lettera che ho inviato al comitato per il Premio Nobel. La candido per il premio per la pace, cosa più che meritata”, ha detto ‘Bibi’ rivolgendosi a Trump durante la cena, come testimoniato anche da un video diffuso dalla Casa Bianca. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)