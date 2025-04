Netanyahu alla Casa Bianca da Trump, cancellata conferenza stampa

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è oggi alla Casa Bianca per l’incontro con il presidente, Donald Trump. Il tycoon repubblicano ha accolto in modo caloroso il leader israeliano all’ingresso della West Wing. Poco dopo è arrivato l’annuncio, senza spiegarne i motivi, della cancellazione della conferenza stampa congiunta che si sarebbe dovuta tenere dopo il loro bilaterale. Prima di Trump, Netanyahu ha incontrato l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, presso la Blair House, a Washington. “Parleremo di commercio”, aveva detto Trump parlando dell’incontro. Lo stesso Netanyahu prima di partire per Washington aveva anticipato che avrebbe parlato con il tycoon del ”regime tariffario” imposto dagli Stati Uniti a Israele, ”spero di poter aiutare”, aveva detto. Gli Usa hanno imposto a Israele dazi del 17%. Netanyahu ha sottolineato di essere “il primo leader internazionale a incontrare Donald Trump” dall’annuncio dei nuovi dazi. La visita negli Usa a pochi giorni dall’annuncio delle nuove tariffe, ha detto il Premier israeliano, dimostra “il legame personale e le relazioni tra i due Paesi che sono in questo momento così cruciali”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)