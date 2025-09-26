Netanyahu all’Onu: “Dobbiamo finire lavoro contro Hamas, vuole colpire di nuovo”. E mostra mappa della ‘Maledizione’

(Adnkronos) – Decine di sedie vuote all’Assemblea generale delle Nazioni Unite dove moltissime delegazioni hanno lasciato l’aula in segno di protesta prima del discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All’interno del Palazzo di Vetro si sono alzati anche fischi oltre ad applausi. “Non abbiamo ancora finito. Gli ultimi resti di Hamas sono trincerati a Gaza City. Vogliono ripetere le atrocità del 7 ottobre ancora e ancora. Ecco perché Israele deve finire il lavoro il più rapidamente possibile”, ha detto il premier israeliano. “Abbiamo distrutto gli armamenti di Assad in Siria, abbiamo colpito le milizie sciite dell’Iran in Iraq e, soprattutto, abbiamo devastato i programmi iraniani di armi atomiche e missili balistici”, ha sottolineato nel corso del suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu. Netanyahu ha mostrato la mappa aggiornata della ‘Maledizione’, rappresentata dai nemici d’Israele nella regione mediorientale. “Metà della leadership Houthi in Yemen, è andata. Yahya Sinwar a Gaza, è andato. Hassan Nasrallah in Libano, è andato. Il regime di Assad in Siria, è andato – ha detto, segnando delle ‘x’ sui Paesi menzionati – Le milizie in Iraq, se attaccano Israele, se ne andranno anche loro. I comandanti militari iraniani, e i loro migliori scienziati nucleari, andati anche loro”. I media palestinesi riportano che un sms, con il discorso di Netanyahu all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato inviato ai palestinesi residenti nella Striscia di Gaza. L’sms si aggiunge alla diffusione del messaggio di Netanyahu nell’enclave palestinese tramite gli altoparlanti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)