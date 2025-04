Netanyahu da Orban, Ungheria annuncia ritiro da Cpi

(Adnkronos) – Il governo ungherese ha deciso di ritirarsi dalla Corte penale internazionale. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa statale Mti il capo dello staff del primo ministro Viktor Orbán, Gergely Gulyas, che su Facebook ha scritto inoltre che “il governo avvierà la procedura di ritiro oggi, in conformità con il quadro giuridico costituzionale e internazionale”. Il governo di Orbán ha annunciato la decisione poco dopo l’arrivo in Ungheria per una visita di Stato del premier israeliano Benjamin Netanyahu, sottoposto a un mandato di arresto della Cpi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)