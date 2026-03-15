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Netanyahu: “Iran mi ha ucciso? Sono vivo e bevo caffè”. Il video smentisce le fake news

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Benjamin Netanyahu è morto? Guardate qui”. Le voci relative alla morte del premier di Israele, ucciso da un missile lanciato dall’Iran, rimbalzano sul web da un paio di giorni. Tocca a Netanyahu, con un video pubblicato sul proprio profilo X, smentire i rumors. “Dicono che sono morto? Dicono che sono malato? Dicono ogni genere di cose… Guardatemi: sono qui, vivo e vegeto, sto bevendo un caffè e mi sento benissimo”, dice Netanyahu mentre beve caffè in un bar. “Le voci restano voci, i fatti sono fatti. Continuo a lavorare sodo per lo Stato di Israele e per la sicurezza dei suoi cittadini”. 

 

“Grazie a tutti per la preoccupazione… ma sto alla grande”, conclude, mostrando anche la mano sinistra in condizioni totalmente normali. Nei giorni scorsi, sotto i riflettori è finito il video di una recente conferenza stampa del premier: alcuni utenti hanno ritenuto il video della conferenza prodotto con l’intelligenza artificiale, evidenziando la presenza di un ‘sospetto’ sesto dito nelle mani del primo ministro. Netanyahu, mentre beve caffè, mostra che le dita sono 5… 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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