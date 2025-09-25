17.5 C
Netanyahu vola a New York, percorso più lungo per evitare Spagna e Francia

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha scelto una rotta insolita per volare da Tel Aviv a New York, in vista del suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu e l’incontro con il presidente americano Donald Trump. L’aereo, secondo quanto rivelato da Cnn, ha sorvolato l’intero Mediterraneo fino a Gibilterra, evitando Francia e Spagna, Paesi membri della Corte penale internazionale (Cpi), che lo scorso novembre ha emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti per presunti crimini di guerra e contro l’umanità. Secondo le rilevazioni di Flightradar24, il volo ha attraversato soltanto brevemente lo spazio aereo di Grecia e Italia (è passato sopra la Calabria, quasi all’altezza dello Stretto), allungando notevolmente il percorso abituale.  
Parigi aveva in realtà autorizzato il volo, secondo una fonte diplomatica francese, ma “alla fine hanno deciso di prendere un’altra rotta e non conosciamo il motivo”. L’ufficio del primo ministro israeliano non ha spiegato la scelta in via ufficiale, mentre in Israele alcuni media parlano di “ragioni tecniche” legate al maggiore consumo di carburante. Né Israele né Stati Uniti sono membri della Cpi.   —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

