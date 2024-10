Netflix aumenta ancora i prezzi: gli abbonamenti ora costano fino a 20 euro al mese

(Adnkronos) – Netflix aumenta ancora gli abbonamenti. È ufficiale: entrando sul sito italiano la piattaforma streaming propone dei nuovi prezzi per tutti i tipi di abbonamento, dallo Standard con Pubblicità al Premium. Il piano Standard con Pubblicità, che prevede una qualità video in Full HD passa da 5,49 euro a 6,99 euro; il piano Standard sempre con qualità video in Full Hd, ma senza interruzioni pubblicitarie, passa da 12,99 euro a 13,99 euro mentre il Piano Premium che prevede audio spaziale e massima qualità video in Ultra HD (4K) e HDR passa da 17,99 euro a 19,99 euro. Nel 2023 la piattaforma era intervenuta sui piani di abbonamento introducendo il concetto di Nucleo Domestico, in modo che gli account fossero condivisi solo con persone che vivono insieme: i primi due pacchetti prevedono che solo due dispositivi contemporaneamente possano connettersi a Netflix dallo stesso nucleo domestico, mentre il pacchetto Premium dà la possibilità di connettere fino a quattro dispositivi in contemporanea. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)