Neve e pioggia oggi, allerta meteo arancione in Emilia Romagna e Calabria

Pioggia, neve, freddo e allerta meteo. La settimana oggi inizia all'insegna del maltempo in Italia, con un quadro poco incoraggiante da Nord a Sud per il 9 dicembre. Le previsioni annunciano precipitazioni su Emilia Romagna – con allerta arancione per temporali -, il Centro e le regioni tirreniche del Sud. In particolare, si attende pioggia abbondante in Calabria: anche in questo caso, come in Emilia Romagna, allerta meteo arancione per temporali associata anche a rischio idraulico e idrogeologico. Il calo delle temperature favorisce l'arrivo della neve anche a quote basse in Emilia Roagna. Al Sud, invece, nevicherà a quote superiori complice un aumento delle temperature. Il quadro meteo migliorerà solo parzialmente domani, martedì 10 dicembre: il maltempo continuerà a dettare legge sulla pianura padana, sulle regioni adriatiche del Centro e sul versante tirrenico meridionale, anche se la pioggia sarà via via meno intensa. In Emilia Romagna, in particolare, l'allerta arancione riguarda province di Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Rimini. Ad essere interessati dall'allerta saranno i comuni reggiani e modenesi di pianura, oltre ai rispettivi capoluoghi di provincia, mentre nelle zone della Romagna l'allerta verrà estesa alla quasi totalità dei comuni del ravennate e del riminese. Allerta gialla sul resto del territorio regionale, ad eccezione dell'Appennino parmense e piacentino. La pioggia sta interessando le aree di pianura, mentre la neve si segnala in collina e nei comuni appenninici del reggiano, del parmense, del modenese, del piacentino e del bolognese.