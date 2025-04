New York, elicottero precipita nel fiume Hudson – Video

(Adnkronos) – Un elicottero è precipitato oggi nel fiume Hudson a New York, provocando la morte di almeno una persona che si trovava a bordo. Secondo quanto ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco al New York Post, sono in corso operazioni di soccorso e recupero dopo che testimoni hanno visto il velivolo “spezzarsi in due” e precipitare nei pressi del Pier 40. A bordo del velivolo almeno 4 persone, come riferisce l’emittente Abcnews, specificando che tutte e quattro le persone sono state recuperate dalle squadre di soccorso nelle acque del fiume, ma non si hanno informazioni sulle loro condizioni. Dopo l’incidente la Guardia Costiera ha bloccato il traffico di imbarcazioni nella zona per permettere le operazioni di soccorso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)