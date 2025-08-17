32.4 C
Firenze
domenica 17 Agosto 2025
New York, sparatoria in ristorante a Brooklyn: 3 morti e otto feriti

REDAZIONE
Tre persone sono rimaste uccise e altre otto ferite quando un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco in un ristorante di Brooklyn la notte scorsa, all’ora della chiusura del locale. Jessica Tisch, a capo della polizia di New York, ha detto che gli agenti sono intervenuti verso le 3.30 nella Taste of the City Lounge, ristorante specializzato in piatti caraibici, nel quartiere di Crown Heights, a poca distanza dal Brooklyn Museum. Le vittime sono tre uomini, due di 27 e 35 anni. Nella conferenza stampa, Tisch ha voluto specificare ha “noi abbiamo il più basso numero di sparatorie negli ultimi sette mesi, un record per la città di New York. Qualcosa come quello che è successo oggi è, grazie a Dio, un’anomalia ed è una cosa terribile”, riporta il New York Post. Dopo aver ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale a Washington e cercato di imporre il controllo federale sulla polizia della capitale denunciando quella che definisce una criminalità senza controllo, Donald Trump ha fatto capire che potrebbe intraprendere passi del genere con New York e altre città a guida democratica.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

