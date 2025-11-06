NFL sotto choc, Kneeland si spara: morto il giocatore dei Dallas Cowboys

(Adnkronos) –

Marshawn Kneeland, 24enne giocatore dei Dallas Cowboys, si è ucciso con un colpo d’arma da fuoco. Kneeland, defensive end al secondo anno nella NFL, secondo le informazioni diffuse dalla polizia di Frisco, in Texas, si è sparato dopo un inseguimento. Il giocatore ha evitato lo stop della polizia e si è allontanato con la sua auto, entrando nell’area di Dallas attorno alle 10.30 di oggi. Kneeland ha abbandonato il veicolo, dopo un incidente, e si è allontanato a piedi.

Le ricerche condotte dalla polizia, con l’impiego di cani e l’utilizzo di droni, ha portato all’individuazione del cadavere dopo 3 ore. Nel corso delle ricerche, secondo l’emittente Espn, la polizia aveva ricevuto informazioni su Kneeland relative a “intenti suicidi”. Il 24enne ha giocato lunedì sera nel monday night che i Cowboys hanno perso contro gli Arizona Cardinals. Kneeland ha realizzato il primo touchdown per Dallas coronando un’azione dello special team dei texani che ha bloccato un punt di Arizona. Nel football NFL, un’azione del genere non è all’ordine del giorno e la realizzazione di un touchdown è un momento speciale per qualsiasi difensore. Il giovane defensive end, scelto al secondo giro del draft 2024, nella stagione 2025 ha giocato 7 delle 9 partite di regular season.

