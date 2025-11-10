Niccolò, ex Masterchef in lacrime: “Negato il visto alla mia fidanzata perché iraniana”

(Adnkronos) – Un duro sfogo, tra rabbia e lacrime, affidato ai social. Niccolò Califano, food blogger ed ex concorrente di Masterchef Italia, ha denunciato in un video su Instagram la difficile situazione che sta vivendo a causa del secondo rifiuto del visto turistico per la sua fidanzata, una cittadina iraniana. “Sono arrabbiato con il governo. In realtà non so nemmeno con chi prendermela”, esordisce Niccolò nel video, visibilmente sconvolto. “La mia ragazza doveva venire qua martedì e le hanno rifiutato il visto la seconda volta. Voleva andarsene da un paese dove i suoi diritti non sono rispettati, ma solo per un po’ e poi tornare”.

Il motivo del rifiuto, secondo quanto raccontato dal food influencer, sarebbe legato unicamente alla nazionalità della ragazza. L’ufficiale dell’ambasciata italiana a Teheran, riporta Niccolò, avrebbe comunicato che la domanda di visto era perfetta e tutti i documenti in regola, per poi concludere: “Va tutto benissimo, ma sei iraniana”. Inoltre, come soluzione sarebbe stata suggerita quella del matrimonio. Un particolare che ha fatto crollare Califano in lacrime davanti alla telecamera: “Ma io ti sposo pure, almeno ti sposo perché così puoi essere libera. Ma almeno fateci provare ad avere una relazione”. E aggiunge, disperato: “Con chi devo essere arrabbiato? Con il Governo, con l’Italia? Non mi permettono di amare una persona, di provarci”.

Nella didascalia che accompagna il video, Califano approfondisce la sua riflessione: “Penso che sia giusto ricordare che vivere in Italia, per quante se ne dicano, è un lusso. Io forse mi sono innamorato di un’iraniana perché invece non dava nulla per scontato. Forse il mio paese e il tuo paese sono come il ricco e il povero, ma non in una storia d’amore come nelle favole col lieto fine. Una di quelle tante storie che esistono e che sono pronte ad essere dimenticate, perché le storie le scriviamo sempre i vincitori E noi siamo solo due cittadini con mezzi diritti”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)