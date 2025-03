Nicola Yuri Bruzzano, ancora nessuna traccia del 17enne scomparso l’11 marzo: l’accorato appello del padre

(Adnkronos) – Non è ancora tornato a casa il 17enne Nicola Yuri Bruzzano, studente scomparso lo scorso 11 marzo dalla sua casa di Bollate in provincia di Milano. Quel martedì il nonno l’ha accompagnato a scuola a Garbagnate Milanese, ma non è mai entrato in classe, al liceo Scientifico, e da quel giorno di lui si sono completamente perse le tracce. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, pantaloni scuri e uno zaino di jeans. Ha portato via il cellulare, ma risulta spento.

"Sai che ti voglio bene e se hai qualche problema ti posso aiutare io" ha detto il padre Alessandro durante la trasmissione 'Chi l'ha visto' di ieri. "Per piacere fatti sentire almeno da me". Oltre al papà anche lo zio Luca ha voluto rivolgersi al ragazzo tramite il programma. "Si risolve tutto, sappi che noi ti aspettiamo con tutto l'amore che ti abbiamo sempre dato – ha detto -. Chiamami dovunque tu sia e ti vengo a prendere". Ha ricordato, inoltre, che il 17enne è legatissimo al suo cane Mefisto e che ha una leggera 'r' moscia. Domenica scorsa amici e parenti si sono dati appuntamento per una marcia silenziosa, organizzata dalla sua scuola. Un modo per far sentire a Nicola che gli manca, per chiedergli di tornare a casa. "Vogliamo sapere solo se stai bene" gli hanno detto i suoi compagni di classe.