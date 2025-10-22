15 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta genitori bis: "Presto saremo in 4"

Zaniolo diventerà papà per la seconda volta. È così che la famiglia del calciatore dell’Udinese e della sua futura moglie, Sara Scaperrotta, si allarga: diventeranno genitori di un altro maschietto. 

“Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande”, con queste parole Nicolò e Sara hanno annunciato sui social la gravidanza a corredo di alcune foto in bianco e nero che ritraggono la famiglia, insieme al piccolo Tommaso, nato il 23 luglio del 2021, che accarezza il pancione della mamma.  

 

Nicolò e Sara presto saranno anche marito e moglie. A marzo del 2025, infatti, il calciatore ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna. “Ora e per sempre”, aveva scritto Sara Scaperrotta su Instagram, condividendo sui social l’anello di fidanzamento. 

© Riproduzione riservata

