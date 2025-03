Niente iniezione, in Usa un condannato a morte ha chiesto il plotone d’esecuzione

(Adnkronos) – E’ fissata per domani la fucilazione di Brad Keith Sigmon, condannato a morte che per la sua esecuzione ha preferito il plotone di esecuzione alla sedia elettrica e l’iniezione letale, i metodi adottati dalla South Carolina per mandare a morte i condannati. La Corte Suprema dello stato ha rifiutato l’ultima richiesta di sospensione dell’esecuzione ed è molto improbabile che il governatore repubblicano Henry McMaster accolga la richiesta di clemenza presentata dai gruppi abolizionisti, e quindi quella di domani sarà la prima fucilazione di un condannato a morte condotta negli Stati Uniti in 15 anni. Il legale dell’uomo, condannato a morte per duplice omicidio, ha spiegato al Washington Post che il suo assistito ha scelto il plotone di esecuzione perché “ha paura” ed è preoccupato per le possibili sofferenze provocate dall’iniezione letale, il cui procedimento, ha aggiunto il legale, viene “tenuto segreto”. Secondo quanto riferiscono i media americani, il plotone di esecuzione sarà composto da tre agenti che spareranno da una distanza di circa 4,6 metri. Da quando è stata reintrodotta la pena di morte negli Usa nel 1976 sono state eseguite solo tre condanne a morte per fucilazione, tutte nell’Utah, nel 1977, nel 1996 e nel 2010. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)