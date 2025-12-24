Nigeria, esplosione in una moschea: 7 morti

9.5 C
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Un’esplosione ha devastato una moschea nella città nigeriana di Maiduguri, uccidendo sette persone, ha dichiarato all’Afp un leader della milizia anti-jihadista. Nessun gruppo armato ha immediatamente rivendicato la responsabilità di quello che il leader della milizia Babakura Kolo ha definito un presunto attentato. 

Maiduguri è la capitale dello stato di Borno, teatro di una rivolta durata anni da parte dei gruppi jihadisti Boko Haram e della Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato Islamico. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

