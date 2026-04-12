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Nigeria, raid aereo dei militari contro mercato nel nordest: almeno 100 morti

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(Adnkronos) – Decine, forse centinaia di persone sono state uccise in un raid aereo delle forze militari contro il mercato di Jalli Futchimiram, nel nord est della Nigeria, in un’operazione contro i gruppi islamisti, fra cui l’Is della provincia dell’Africa occidentale affiliato all’Is. Amnesty International denuncia la morte di più di cento persone mentre i media locali parlano di 200 morti e decine di altre persone ferite. L’operazione aveva come obiettivo “uno dei principali corridoi di spostamento dei terroristi, punto di convergenza per le formazioni locali”. Un portavoce militare precisa che sono stati “neutralizzati molti terroristi nei raid, distrutti i loro mezzi ed equipaggiamenti. I sopravvissuti sono fuggiti in direzioni diverse”. 

  

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