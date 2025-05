Nino Benvenuti, un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del fine settimana

(Adnkronos) – Un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend per ricordare Nino Benvenuti, morto ieri martedì 20 maggio. Ad annunciarlo il Coni. “Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, invita le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria di Nino Benvenuti oro olimpico a Roma 1960 e campione mondiale”. La leggenda del pugilato italiano aveva 87 anni. Da professionista, fu inoltre campione del mondo dei superwelter tra il 1965 e il 1966 e campione del mondo dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)