Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana

(Adnkronos) – E’ precipitata nel vuoto, all’alba di oggi, l’auto simbolo in bilico sulla frana di Niscemi. L’auto, come si vede del drone di Local team, è caduta nel vuoto e ora è sul precipizio. 

