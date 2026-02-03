Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana

(Adnkronos) – E’ precipitata nel vuoto, all’alba di oggi, l’auto simbolo in bilico sulla frana di Niscemi. L’auto, come si vede del drone di Local team, è caduta nel vuoto e ora è sul precipizio.
—
cronaca
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – E’ precipitata nel vuoto, all’alba di oggi, l’auto simbolo in bilico sulla frana di Niscemi. L’auto, come si vede del drone di Local team, è caduta nel vuoto e ora è sul precipizio.
—
cronaca
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
© Riproduzione riservata