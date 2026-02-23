Niscemi, Mattarella sorvola area frana: la visita a sorpresa del capo dello Stato

(Adnkronos) – Visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 23 febbraio, a Niscemi (Caltanissetta). Il capo dello Stato ha prima sorvolato, a bordo di un elicottero, la zona colpita dalla frana.

Subito dopo ha raggiunto il centro della cittadina. Accolto da lunghi applausi dei cittadini che hanno gridato ‘Grazie presidente’, è stato accompagnato dal capo della protezione civile Fabio Ciciliano e dal sindaco della cittadina siciliana Massimiliano Conti. In piazza oltre ai cittadini, ha incontrato i soccorritori impegnati da un mese sul posto.

Mattarella, che dopo raggiungerà Palermo dove oggi pomeriggio parteciperà alla Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura, dopo un breve sopralluogo nella ‘zona rossa’ si recherà alla scuola Mario Gori che ospita cinque delle 31 classi sgomberate dopo la frana: incontrerà la comunità scolastica, prima di lasciare Niscemi.

Domani a Niscemi arriverà il leader di Sinistra Italiana-Avs Nicola Fratoianni che incontrerà le cittadine e i cittadini colpiti dal disastro.

Intanto, in seguito al lavoro svolto dal Comune di Niscemi e alle somme accreditate dal Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana, saranno pagati i primi 78 contributi di circa 800 euro per famiglia, dopo la frana che ha reso inaccessibili centinaia di abitazioni ricomprese nella zona rossa. Lo rende noto il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina: “Questo e’ un record assoluto in Italia di erogazione dei contributi agli sfollati in meno di un mese”.

