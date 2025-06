Nishikori, scandalo in Giappone: scuse pubbliche per il tradimento alla moglie

(Adnkronos) –

Kei Nishikori fa notizia non solo per il tennis. Nell’ultimo periodo, abbastanza complicato dal punto di vista sportivo per una serie di infortuni e ritiri dai tornei, il tennista giapponese è finito al centro della cronaca nazionale per una relazione extra-coniugale. Come riportato dal magazine nipponico Shukan Bunshun, l’ex numero 4 del ranking e finalista dello Us Open 2014, ha iniziato una storia parallela con la modella Oguchi Azuki pochi giorni prima del matrimonio. Portandola avanti due anni e mezzo, prima delle scuse pubbliche alla moglie e alla famiglia per il tradimento. “Mi scuso profondamente per aver causato disagio a tutti coloro che mi sostengono: tifosi di tennis, associazioni tennistiche, sponsor e altre parti correlate, e per la loro preoccupazione e il disagio causati dal mio comportamento disonesto”. Nishikori si è scusato così, con un comunicato, per il tradimento. Il tennista, bronzo olimpico a Rio 2016, è sposato dal dicembre 2022 con Mizuki Ako, con cui ha avuto due figli. L’incontro con Oguchi Azuki – scrivono in Giappone – è avvenuto circa due anni e mezzo fa alle Hawaii ed è continuato poi come relazione extra-coniugale. “Mi rammarico profondamente di aver ferito mia moglie, i miei figli e ogni genitore – si legge nella seconda parte del comunicato -. D’ora in poi, per realizzare la mia vita come membro responsabile della società, mi concentrerò esclusivamente sulle competizioni di tennis e sul conseguimento di risultati”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)