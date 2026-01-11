10.4 C
Firenze
domenica 11 Gennaio 2026
“No ai maranza nel mio ristorante”, il divieto dello chef Natale Giunta

Ultima ora
(Adnkronos) – “Vietato l’ingresso ai maranza”. E’ la provocazione dello chef Natale Giunta, che vieta l’ingresso ai maranza nel suo ristorante di Palermo, il Citysea. “L’ìaccesso è vietato. La tua presenza non è benvenuta, il tuo stile non è ammesso. Vesti con tuta lucida di imitazione Armani, occhiali Cartier falsificati, un borsello Gucci fake, e una collana di provenienza incerta, il tutto accompagnato da una barba che richiama stili discutibili di GOMORRISTA. Pertanto, ti invitiamo a non entrare nei miei locali”, si legge nel post pubblicato dallo chef, che pubblica anche un video. “Esce il primo divieto ufficiale del Citysea, spero che tanti colleghi aderiscano”, dice Giunta prima di affiggere il cartello con l’identikit dei ‘soggetti sgraditi’: “No maranza. Occhiali Cartier, barba da delinquente, collanona… tu qua non sei gradito: non devi entrare, c’è il divieto assoluto”- 

 

cronaca

