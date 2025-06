No Bezos in marcia a Venezia, cori e slogan contro il numero uno Amazon

(Adnkronos) – Stando alla Digos di Venezia, sono circa seicento i partecipanti al corteo ‘No Bezos No War’ a Venezia che si sono portati verso Rialto scandendo slogan e cori contro il numero uno di Amazon e ciò che rappresenta. Tra tanti cartelli contro il magnate e pacchi a imitazione degli imballaggi di Amazon, anche gonfiabili colorati. ‘Fuori Bezos dalla laguna’ è lo slogan della manifestazione di protesta. “Non è per il matrimonio di Bezos che poi è una festa, questa manifestazione l’avremmo fatta lo stesso”, dice Tommaso Cacciari uno dei leader della protesta, a cui per la prima volta partecipano anche gli osservatori di Amnesty International per monitorare il comportamento delle forze dell’ordine. Il clan ‘KarJenner’ ha intanto lasciato Venezia. Dopo aver partecipato al matrimonio di Bezos e Lauren Sanchez, Kim e Khloé Kardashian, la mamma Kris Jenner insieme al suo compagno Corey Gamble sono stati avvistati all’aeroporto Marco Polo. Tra tutti gli invitati, sicuramente le Kardashian hanno saputo lasciare il segno con i loro abiti. E non solo. Hanno sfoggiato piume rose, trasparenze, corsetti, tessuti scintillanti. Immancabili, gli occhiali scuri da vere dive. Al contrario di Leonardo DiCaprio, che non si è mai separato dal suo cappello nero, la famiglia ‘KarJenner’ si è concessa ai fotografi tra sorrisi, baci e saluti. È intanto tutto pronto per l’ultima serata del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Ad accogliere la festa da ballo in onore dei neosposi saranno le Tese dell’Arsenale, struttura di proprietà del Comune. L’area è già da giorni oggetto di intensi preparativi, con camion in arrivo carichi di piante e fiori, tavoli, bicchieri e piatti, attrezzature tecniche. L’accesso all’area è vietato a chiunque, inclusi i canali interni, che saranno presidiati dalla Capitaneria di porto e dalla Marina militare. Le Tese su tre lati confinano con la laguna e su un lato con la zona militare. L’evento esclusivo per i 200 ospiti vip vede una sicurezza rafforzata. Inizialmente, la festa finale era prevista alla Scuola Grande della Misericordia, ma è stata spostata all’Arsenale per motivi logistici e per evitare contestazioni. A tutti gli eventi del matrimonio di Bezos e Sanchez è stato vietato l’uso del telefono da parte degli ospiti. Agli invitati è stato chiesto di non realizzare foto e video con lo smartphone. E anche questa sera alla festa da ballo all’Arsenale continuerà a restare in vigore questo divieto espresso dagli sposi. Le uniche foto ufficiali finora uscite sono quelle apparse sull’edizione digitale di “Vogue” relative alla cerimonia nuziale, la rivista si sarebbe aggiudicata l’esclusiva. Nel frattempo, resta il massimo riserbo sul’’artista che si esibirà per la gioia dei neosposi e i loro invitati. Dopo la smentita della presenza di Lady Gaga ed Elton John, circolano indiscrezioni sul dj norvegese Kygo e su Matteo Bocelli, già protagonista della cerimonia nuziale di venerdì sera sull’isola di San Giorgio. La festa da ballo – sembra in stile veneziano del Settecento ma c’è chi parla di un allestimento anni Venti ispirato al romanzo “Il grande Gatsby” – segna la conclusione di una settimana di festeggiamenti privati e blindati in laguna, con ospiti da tutto il mondo e misure di sicurezza eccezionali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)