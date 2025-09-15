27.8 C
“No, sui 50 euro non c’è il Demonio”: Bce costretta a rassicurare i bulgari

(Adnkronos) – Il giorno dopo in cui migliaia di persone, a Sofia e in altre città, sono scese in piazza per domandare le dimissioni del governo e contestare l’introduzione dell’euro, a partire dal prossimo primo gennaio, la Bce è dovuta intervenire per rassicurare i bulgari su una questione di ben altro spessore. Infatti, anche sull’onda delle preoccupazioni per gli effetti sui prezzi legati dell’abbandono della moneta nazionale, il lev, nel Paese, soprattutto in gruppi social con contenuti religiosi, si è diffusa una convinzione – in realtà rilanciata da filmati vecchi di due anni – secondo cui piegando la banconota da 50 euro e appoggiandola a uno specchio l’immagine del ponte disegnata sul retro, raddoppiandosi, mostrerebbe l’inquietante figura di un diavolo, con tanto di corna. Alla luce anche delle tensioni attuali, su
precisa domanda della Brt, la Radiotelevisione Nazionale Bulgara, un portavoce della Banca Centrale Europea è stato costretto a ricordare che “il design dell’attuale serie di banconote in euro mostra sul retro immagini di ponti che simboleggiano la comunicazione tra i popoli d’Europa”. “Altre immagini che possono apparire quando le banconote sono piegate in un certo modo non sono intenzionali e non hanno nulla a che fare con il loro design”, ha detto la Banca centrale europea alla Bnr. Che ha dovuto dedicare un altro articolo per rassicurare i cittadini, spiegando che no, l’euro digitale (che ancora non esiste) non è il preludio dell’arrivo dell’Anticristo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

