Nobel, Casa Bianca: “Comitato ha dimostrato di anteporre la politica alla pace”

(Adnkronos) – “Il Comitato per il Nobel ha dimostrato che antepongono la politica alla pace”. Così in un post su X il portavoce della Casa Bianca, Steven Cheung, dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. 

“Il presidente Trump continuerà a fare accordi di pace nel mondo, a porre fine a conflitti e salvare vite”.  

Sulla decisione di non conferire il premio tanto ambito a Donald Trump, il presidente del Comitato del Noberl per la pace Jorgen Watne Frydnes ha chiarito rispondendo ai giornalisti che “basiamo le nostre decisioni unicamente sul lavoro e la volontà di Alfred Nobel”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

