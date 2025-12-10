8.7 C
Firenze
mercoledì 10 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nobel, Machado non parteciperà a cerimonia premiazione

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo. Lo ha annunciato l’Istituto Nobel.  

Machado, che ieri ha annullato la conferenza stampa che aveva in programma, sarà rappresentata dalla figlia Ana Corina Sosa Machado alla cerimonia di premiazione.  

“Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ritirare il premio a nome della madre”, ha dichiarato all’emittente radiofonica norvegese Nrk il direttore dell’Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, aggiungendo:. “Sarà la figlia a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.7 ° C
10.5 °
8.2 °
79 %
1kmh
75 %
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1304)ultimora (1203)sport (55)demografica (30)attualità (25)Eurofocus (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati