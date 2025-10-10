Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina Machado: “Paladina coraggiosa, tiene accesa la fiamma della democrazia”

(Adnkronos) – Il Nobel per la Pace per il 2025 è andato a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana. Lo ha annunciato il Comitato del Nobel.

Una “paladina della pace coraggiosa e impegnata”, ha esordito Jorgen Wayne Frydnes nelle motivazioni del Nobel. “Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità”, ha aggiunto.

María Corina Machado, nota anche come la “Lady di ferro” del Venezuela, è l’incarnazione di “resilienza, tenacia e patriottismo”, ha scritto Marco Rubio su Time Magazine che ha inserito il suo nome nell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo per il 2025. “Non scoraggiata da formidabili sfide, Maria Corina non si è mai tirata indietro dalla sua missione che è quella di combattere per un Venezuela libero, onesto, e democratico”, ha aggiunto il segretario di Stato americano.

Il suo “principio guida” è sempre stato lo stesso, “lasciare ai suoi figli, Ana Corina, Ricardo, Henrique, e ai figli del Venezuela un Paese libero da tirannia”, ispirata dalla frase “hasta el final” (fino alla fine). “La sua leadership di principio è un faro di speranza, che rende la nostra regione e il mondo un posto migliore”.

