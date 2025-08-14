32.8 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Noemi archivia le gambe ‘arrostite’: la replica (con stile) alle critiche

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sono bastati tre giorni per archiviare il rossore alle gambe. Noemi, dopo aver mostrato la vistosa scottatura dovuta alla mancanza di protezione solare, è tornata sui social, sfoggiando un nuovo costume e un colorito decisamente più uniforme.  Durante le sue vacanze estive, tra sole e relax, Noemi aveva dimenticato un dettaglio fondamentale: la protezione solare. Lo aveva ammesso lei stessa sui social condividendo uno scatto delle sue gambe visibilmente arrossate, perfettamente abbinate con il costume a strisce rosa e rosse: “Promemoria: mettere la crema solare sempre anche sulle gambe”, aveva scritto come didascalia allo scatto.  La foto era diventata in breve tempo oggetto di meme e commenti ironici. “Amo è tutto così monocromo”, “Se mettevi il costume tutto giallo, con le gambe rosse facevamo la bandiera della Roma”, aveva scritto un utente, cogliendo l’occasione per sottolineare la fede calcistica della cantante.  Nel post condiviso oggi, alla vigilia di Ferragosto, Noemi sembra rispondere a tono a chi l’aveva criticata. Le gambe, stavolta, appaiono semplicemente abbronzate e non più rosso fuoco. Ma tra i commenti c’è chi continua a ironizzare: “Si… bello tutto ma non scordarti di applicare ogni 2 ore la protezione solare”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
32.8 ° C
34.6 °
32.8 °
38 %
3.6kmh
20 %
Gio
30 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
37 °
Lun
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)incidente (15)carabinieri (14)vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (11)Movimento 5 Stelle (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati