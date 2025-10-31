Noi del Rione Sanità vince gli ascolti. La Ruota supera Affari Tuoi, Agorà da record

(Adnkronos) – ‘Noi del Rione Sanità’ su Rai1 è stato il programma più visto del prime time di ieri con 2.769.000 spettatori e il 17.7% di share. Secondo posto negli ascolti tv per ‘Grande Fratello’ su Canale5, seguito da 1.620.000 spettatori pari al 13.1%. Terzo gradino del podio per ‘Splendida Cornice’ su Rai3, che ha totalizzato 1.142.000 spettatori e il 7.4% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Vendetta’ su Italia1 (985.000 spettatori, share 5.6%); ‘Piazzapulita’ su La7 (821.000 spettatori, share 6.3%); ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 (801.000 spettatori, share 6.1%); ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (685.000 spettatori, share 5.6%); ‘Sinceramente Persia – One Milf Show’ sul Nove (447.000 spettatori, share 2.7%); ‘The Karate Kid – La leggenda continua’ su Tv8 (336.000 spettatori, share 2.2%).

In access prime time, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 5.054.000 spettatori pari al 24.7% (preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.949.000 e il 19.8%). Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha registrato 4.820.000 spettatori e il 23.4%, preceduto da ‘Cinque Minuti’ a 3.951.000 e il 20.1%. Buon risultato anche per ‘Otto e Mezzo’ su La7, che ha ottenuto 1.671.000 spettatori con l’8%.

Nel preserale, su Rai1 ‘L’Eredità – La Sfida dei 7’ ha ottenuto 3.337.000 spettatori (23.3%), mentre ‘L’Eredità’ ha coinvolto 4.501.000 spettatori (26.2%). Su Canale5, ‘Avanti il Primo’ ha intrattenuto 2.117.000 spettatori (16.2%) e ‘Avanti un Altro’ ha convinto 3.066.000 spettatori (18.8%).

Agorà, il talk di approfondimento politico in onda al mattino su Rai3, firma intanto un risultato da record nella puntata di giovedì 30 ottobre. Il programma con 312k ha registrato una media di share che sfiora il 7%, toccando picchi dell’8,4% nelle fasi più calde del dibattito, confermandosi tra le trasmissioni più viste del panorama mattutino.

“I dati – recita una nota – testimoniano la crescente attenzione del pubblico verso l’approfondimento ragionato ma veloce. Roberto Inciocchi, alla guida del programma, si conferma punto di riferimento per credibilità e capacità di innovare. Gli ottimi risultati di ascolti premiano il lavoro della squadra di Agorà e l’impegno di Rai3 nell’offrire al pubblico una televisione di qualità, capace di leggere i cambiamenti del Paese”.

