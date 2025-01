Non c’è solo Kate, William punta sulla Duchessa Sophie

(Adnkronos) – Non solo Kate. In futuro la monarchia britannica potrà contare anche sul contributo di Sophie, Duchessa di Edimburgo, moglie di Edoardo e popolarissima zia di William, che molti considerano ‘l’arma segreta di re Carlo’. Sophie compie 60 anni oggi e per l’occasione è stato appena pubblicato un suo nuovo ritratto, uno scatto della fotografa di moda londinese Christina Ebenezer che la mostra sorridente alla finestra della sua casa nel Surrey. A rilanciare di recente le voci di un ruolo chiave nella futura monarchia per la moglie di Edoardo sono state le dichiarazioni al ‘Sunday Times’ di un ‘insider’ di Palazzo Reale, secondo il quale “loro” [i Galles e gli Edimburgo] vanno molto d’accordo” e William desidera che “la zia e lo zio abbiano un ruolo più importante nella vita pubblica”. “Da qualsiasi punto di vista, Sophie ha dimostrato di essere una risorsa importante per la famiglia reale e William sarebbe sciocco a ignorare il suo contributo”, ha commentato l’ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond. William e Sophie hanno anche un approccio simile al loro lavoro: come Sophie, anche William ha adottato uno stile pragmatico ed ha affrontato temi anche difficili, dalla salute mentale al tasso di suicidi maschili, sottolinea la stampa britannica, che fa notare come la vicinanza di Sophie agli altri membri della famiglia reale – da Carlo e Camilla ai principi di Galles – appaia evidente in occasione di ogni uscita pubblica. (segue) “Dignitosa ed elegante, Sophie resta però la stessa di quando ha conosciuto Edward: senza pretese, generosa e con un fascino naturale”, afferma Bond. “Per molti anni ha lavorato dietro le quinte, senza aspettarsi né ricevere la pubblicità che merita. Di recente, però, con una famiglia reale in formato ridotto, il pubblico ha riconosciuto l’importanza della duchessa per il lavoro fatto al servizio della monarchia”. Una delle ragioni alla base della sua impressionante ascesa è il ruolo di diplomatica di talento emerso quando è stata inviata all’estero per compiere viaggi politicamente sensibili e di alto profilo in aree del mondo devastate dalla guerra o comunque difficili, dalla Repubblica democratica del Congo, all’Iraq, al Kosovo, alla Sierra Leone, al Sudan all’Ucraina. “A soli sessant’anni, è un membro relativamente giovane della generazione dei reali più anziani… quindi sono sicuro che avrà un ruolo importante in futuro” e – da re – “William si appoggerà molto sia a Sophie sia a Edward per sostenere la monarchia”, conclude Jennie Bond. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)