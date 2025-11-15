15.7 C
Non gioca Sinner? Alle Atp Finals si tifa Alcaraz. E Carlos ringrazia in italiano

(Adnkronos) – Alle Atp Finals non gioca Jannik Sinner? Nessun problema, almeno per oggi si tifa Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse spagnolo, numero uno del ranking Atp, ha dato spettacolo sul Centrale nella semifinale contro Auger-Aliassime, trascinando il pubblico di una Inalpi Arena
sold out a suon di magie. “Lets’ go Carlos” hanno cantato gran parte dei tredicimila presenti, in diversi momenti. Lo spagnolo ha apprezzato, rispondendo addirittura in italiano al termine del match: “Sono molto felice per la partita di oggi. Ci vediamo domani”. Un appuntamento al pubblico per la finalissima di domani, domenica 15 novembre, contro Sinner.  

Alcaraz è soddisfatto, se la ride e scherza con il pubblico: “Sono contento, stasera sono stato solido ma anche molto concentrato. Domani dovrò fare un grande match. Mi aspetto che almeno domani tre o quattro persone tifino per me”. E ancora: “Sono felice di giocare un’altra grande partita contro Jannik e sono concentrato. Alla fine so che ci saranno delle persone che tiferanno per lui, ma io devo stare concentrato su di me per mettere in campo il miglior tennis”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

