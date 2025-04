Nordcorea e l’export di armi Usa, le accuse Pyongyang a Trump

(Adnkronos) –

Pyongyang ha duramente criticato la recente decisione del presidente statunitense Donald Trump di facilitare l’export di armi americane, accusandolo di voler “espandere la guerra” nel mondo. Secondo la Corea del Nord, l’iniziativa dimostra il doppio standard di Washington, che da un lato promuove il dialogo e dall’altro arma i “bellicisti” di Europa e Medio Oriente. La nota di accusa è stata diffusa dall’agenzia statale nordcoreana Kcna, denunciando la firma di un ordine esecutivo da parte di Trump lo scorso 9 aprile per snellire le normative sulle esportazioni militari. Secondo Pyongyang, tale mossa rientra in una strategia di espansione dell’influenza globale degli Stati Uniti attraverso la commercializzazione di armi di distruzione. La Casa Bianca ha giustificato la misura come un tentativo di rafforzare le capacità difensive degli alleati e sostenere l’industria della difesa americana. L’iniziativa prevede infatti la semplificazione delle procedure burocratiche, una maggiore cooperazione con il settore privato e l’integrazione, fin dalla progettazione, di caratteristiche tecniche che ne facilitino l’export. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)