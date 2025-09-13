17.5 C
Nordcorea, Kim annuncia potenziamento arsenale nucleare

Ultima ora
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Corea del Nord presenterà presto una strategia per sviluppare parallelamente il proprio arsenale nucleare e le forze armate convenzionali. Lo ha dichiarato il leader Kim Jong Un, citato dai media di Stato, durante una visita a strutture di ricerca militare. Kim ha sottolineato la necessità di “modernizzare” l’esercito, anticipando che la nuova linea sarà formalizzata in una prossima riunione del Partito dei Lavoratori. Dal fallimento del vertice con gli Stati Uniti nel 2019, Pyongyang ha ribadito più volte che non rinuncerà mai al proprio programma nucleare, proclamandosi “Stato nucleare irreversibile”. Analisti osservano che Kim intende rafforzare anche le capacità convenzionali, sostenuto dalla crescente cooperazione militare con la Russia, formalizzata lo scorso anno con un patto di mutua difesa siglato con Vladimir Putin. Secondo gli esperti, la nuova agenda militare sarà calibrata su una “guerra moderna” e potrebbe essere presentata all’inizio del prossimo anno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

Notizie correlate

Carica altri
