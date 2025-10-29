17.5 C
Nordio a La Russa: “Gioco non valeva la candela? Valeva un candelabro”

(Adnkronos) – “Valeva un candelabro…”. Replica così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, uscendo dal Senato, ai giornalisti che gli domandano delle parole del presidente Ignazio La Russa, che ieri sera, mentre era alla Buvette, in compagnia dello stesso Nordio, aveva detto: “Giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela…”. 

“Io personalmente sono stato tra gli artefici della separazione delle funzioni, che non separava le carriere ma rendeva, com’è tutt’ora, difficile il passaggio da una carriera all’altra – ha affermato La Russa – Per cui è giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela. Mentre invece l’aspetto dei due Csm è un tentativo, vediamo se riesce, di ridurre il peso delle correnti, non so se riesce…”.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

