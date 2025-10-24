14.1 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nordocorea, Seul: “Notevoli” possibilità di un incontro tra Trump e Kim la prossima settimana

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ci sono “notevoli” possibilità che Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si vedano la prossima settimana, a margine della visita del presidente americano in Corea del sud per il vertice dell’Apec. Lo ha detto il ministro della Riunificazione di Seul, Chung Dong-young, secondo cui la Corea del Nord sembrerebbe “prestare attenzione agli Stati Uniti e vari segnali suggeriscono una notevole possibilità di incontro” tra Trump e Kim. 

Intanto Kim intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di un memoriale per i suoi soldati caduti nella guerra russa contro l’Ucraina ha parlato di relazioni “al loro apice storico” tra Mosca e Pyongyang, riferiscono i media nordcoreani. Il cosiddetto Museo Memoriale delle Imprese di Combattimento sarà nella capitale nordcoreana. Il monumento – ha affermato Kim alla presenza dell’ambasciatore russo – “è un santuario sacro dedicato all’immortalità dei veri patrioti”. Almeno 600 soldati nordcoreani sono stati uccisi e migliaia di altri feriti , secondo le stime della Corea del Sud, nella guerra contro l’Ucraina. 

Nel discorso divulgato dalla Kcna, Kim ha affermato che le truppe nordcoreane sono state nella regione russa di Kursk un anno e le ha elogiate per aver aiutato la Russia a ottenere una “vittoria decisiva”. “I nostri eroi hanno annientato i diabolici invasori neonazisti con la loro tenace determinazione a non tollerare alcuna aggressione, ma ad annientare gli aggressori”, ha detto Kim svelando che il memoriale avrà sculture dedicate ai soldati nordcoreani che hanno combattuto in Russia, oltre a foto e opere d’arte che ritraggono i combattimenti. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
14.1 ° C
14.5 °
13.4 °
81 %
3.6kmh
20 %
Ven
21 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1968)ultimora (1334)vid (292)tec (80)sport (67)Lav (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati