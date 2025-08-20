23.5 C
Norvegia, accuse al figliastro: principe Haakon ammette situazione “difficile”

Ultima ora
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il principe ereditario Haakon Magnus di Norvegia ha riconosciuto la “difficile” situazione giudiziaria di Marius Borg Hoiby, all’indomani del procedimento giudiziario contro il figlio 28enne di sua moglie, la principessa Mette-Marit, formalmente accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri e violenza domestica. Il 28enne è accusato anche di maltrattamenti, atti di violenza, violazioni della libertà personale e di aver filmato e registrato video senza consenso. “L’accusa è stata formalizzata e il procedimento dovrà svolgersi ora in tribunale, che ne giudicherà l’esito”, ha dichiarato Haakon in una breve dichiarazione rilasciata alla televisione pubblica Nrk.  Le accuse sono state presentate in seguito a una lunga indagine, avviata dopo l’arresto di Hoiby nell’agosto 2024, per presunta aggressione alla sua fidanzata dell’epoca. Il Procuratore Generale norvegese, Sturla Henriksbo, ha spiegato che Hoiby è stato accusato anche di minacce di morte, aggressione a un agente e violazione del codice della strada e che, in caso di condanna, rischierebbe fino a dieci anni di carcere. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

