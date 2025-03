Notte tranquilla per Papa Francesco, Vaticano: “Riposa”

(Adnkronos) – “La notte è stata tranquilla, Papa Francesco riposa”. E’ l’aggiornamento del Vaticano oggi, domenica 9 marzi, sul Pontefice ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Stasera con tutta probabilità i medici non emetteranno il bollettino medico ma dovrebbero diramarlo lunedì sera. Nel tardo pomeriggio ad ogni modo la Sala stampa vaticana fornirà un aggiornamento sulla giornata del Pontefice. Le condizioni cliniche del Pontefice – come riferiva l’ultimo bollettino medico ieri sera – “negli ultimi giorni sono rimaste stabili e, di conseguenza, testimoniano una buona risposta alla terapia. Si registra pertanto un graduale, lieve miglioramento. Il Santo Padre è sempre rimasto apiretico. Sono migliorati gli scambi gassosi; gli esami ematochimici ed emocrocitometrici si confermano stabili. I medici, al fine di registrare anche nei prossimi giorni questi iniziali miglioramenti, prudenzialmente mantengono la prognosi ancora riservata”. Come spiegavano fonti vaticane, il rischio di nuove crisi non è scongiurato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)