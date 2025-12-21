13.6 C
Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì dopo una festa con amici

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato oggi, domenica 21 dicembre, poco dopo mezzogiorno il corpo senza vita di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara di cui si erano perse le tracce da venerdì sera.  

Il giovane era stato ad una festa da amici e non aveva fatto ritorno a casa, facendo scattare l’allarme lanciato dai genitori. Il corpo del ragazzo, che giocava nella squadra di rugby, è stato rinvenuto nelle acque di un canale, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri da Novara. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause della morte.  

cronaca

