Nove anni fa il terremoto che colpì il Centro Italia, il ricordo dei Vigili del Fuoco

(Adnkronos) – “Nove anni fa il terremoto che colpì l’Italia centrale. Per mesi migliaia di vigili del fuoco, giunti da tutta Italia, si alternarono nelle operazioni”. Così i vigili del fuoco in un post su X. “Ogni giorno 1.300 unità erano al lavoro con 600 mezzi. Furono 297 le persone salvate e 215.000 gli interventi fatti, tra questi 72.075 per recupero di beni, 91.050 per sopralluoghi e messa in sicurezza di edifici. #Pernondimenticare le 299 vittime”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)