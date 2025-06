Nove donne accusano Jared Leto di abusi sessuali, lui nega: “Tutto falso”

(Adnkronos) – Jared Leto nella bufera. L’attore hollywoodiano è stato accusato di molestie sessuali da parte di diverse donne. In un rapporto pubblicato sabato dall’Air Mail, nove donne si sono fatte avanti per accusare l’attore 53enne di aver tenuto comportamenti inappropriati nei loro confronti. Secondo quanto riportato, alcune donne hanno dichiarato di essere minorenni al momento delle presunte aggressioni. “È un segreto di Pulcinella per molto tempo”, ha dichiarato una delle vittime a alla testata. Tra le accuse a Leto, quella di aver rivolto domande di natura sessuale a una sedicenne, di essere uscito nudo da una stanza di fronte a una diciassettenne e di essersi masturbato davanti a una 18enne prima di chiederle di “mettere la mano su di lui e di sputarci sopra”. In una dichiarazione ad Air Mail, un rappresentante di Jared Leto ha negato tutte le accuse. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)