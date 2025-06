Nozze Bezos, comitato “Yes Venice Can”: “Scelta Venezia motivo d’orgoglio”

(Adnkronos) – Nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia. In attesa dei lunghi festeggiamenti per il matrimonio in Laguna, la città è divisa tra chi protesta e chi, invece, come i promotori del comitato spontaneo ‘Yes Venice Can’ lo vedono come “un motivo d’orgoglio”. “In qualità di cittadini, lavoratori, imprenditori, artigiani e rappresentanti di associazioni di categoria Veneziani, sentiamo il dovere di esprimere pubblicamente il nostro pensiero davanti alle proteste e alle polemiche sollevate in vista del matrimonio del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e di Lauren Sánchez, che si svolgerà nei prossimi giorni nella nostra città” sottolineano in una nota, firmata “cittadini, lavoratori, imprese e associazioni per una Venezia internazionale e inclusiva”. “Venezia è una città che accoglie, non respinge! Da sempre è stata crocevia di culture, viaggiatori, imprenditori e grandi personalità” aggiungono. “Che una figura di rilievo mondiale abbia scelto Venezia per uno dei momenti più importanti della sua vita privata – viene rilevato – è motivo di orgoglio per tutti noi. Siamo indignati dalle voci di protesta che stanno emergendo da parte di alcuni sparuti gruppi ideologicamente ostili e disconnessi dalla realtà economica e sociale del territorio. Chi vive e lavora davvero a Venezia sa cosa significa attrarre attenzione positiva, investimenti e opportunità. Un evento come questo non è solo una celebrazione privata, ma una vetrina internazionale, una spinta all’economia reale, un segnale di fiducia verso la città. Non possiamo permettere che una minoranza rumorosa screditi l’immagine di Venezia nel mondo”. “Ogni ospite che sceglie Venezia è un alleato nella tutela del suo valore – aggiungono dal comitato- della sua bellezza e della sua vitalità. Daremo il nostro miglior benvenuto a Mr. Bezos come sempre diamo a chi sceglie la nostra meravigliosa città come meta di vacanza o come cornice per celebrare eventi e ricorrenze importanti. Sarebbe superfluo elencare le personalità che negli anni hanno scelto Venezia come luogo ideale per dirsi ‘Sì’ e sottolineare come molti di questi eventi hanno visto la presenza di centinaia o migliaia di ospiti. Venezia è una città in grado di ospitare decine di migliaia di persone al giorno e non saranno certo 250 ospiti Vip a metterla in difficoltà. Giusto per citarne uno, ricordiamo il matrimonio di George Clooney che si svolse meravigliosamente e senza alcuna polemica da parte di chicchessia. Diciamo Sì a una Venezia viva, dinamica e rispettata – concludono -. Diciamo no a chi la vorrebbe chiusa, ostile e disconnessa dal mondo. Diciamo Sì a una Venezia meta di turismo di alta qualità, fuori dalle logiche del turismo di massa”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)