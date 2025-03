Nube di sabbia del Sahara sull’Italia, ecco dove arriva: previsioni meteo

(Adnkronos) – La sabbia del deserto del Sahara tornerà a offuscare i cieli dell’Italia nelle prossime ore. Le previsioni meteo fanno riferimento all’arrivo di una grossa nube che è destinata a incrociare una massiccia perturbazione atlantica: con l’arrivo del maltempo, il mix porterà il pulviscolo su molte regioni italiane. Ilmeteo.it, sulla base degli ultimi aggiornamenti, evidenzia che le giornate più critiche per il mix di fenomeni fenomeno saranno domani, venerdì 21 marzo, e soprattutto le ore tra sabato 22 e domenica 23 marzo. Il weekend sarà preceduto e accompagnato da diversi fronti perturbati e le precipitazioni, anche intense, provocheranno il depito al suolo del pulviscolo. E’ possibile elaborare una mappa ‘preventiva’ per valutare quali saranno le zone maggiormente interessate da questo particolare fenomeno. Riflettori puntati sulle regioni di Nord-ovest (in particolare Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria) e la Toscana la pioggia potrebbe essere particolarmente intensa. L’arrivo delle nubi di sabbia produrrà anche fenomeni ‘cromatici’, con cieli giallognoli o rossastri in particolare al tramonto, quando la luce solare riuscirà a giocare con il pulviscolo in sospensione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)