Nucleare, Iran conferma: “Prossimi colloqui con Usa a Roma”

(Adnkronos) – “Ogni negoziato parte da divergenze e l’obiettivo dei negoziati è risolvere le differenze e raggiungere un’intesa comune. Il prossimo round di negoziati sarà a Roma”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in riferimento ai colloqui indiretti con gli Stati Uniti sul dossier nucleare, come riporta l’agenzia iraniana Mehr. “A condurre i colloqui è l’Oman e per motivi logistici hanno deciso di tenere i colloqui a Roma”, ha aggiunto il ministro a margine di una riunione del governo. Dopo i primi colloqui in Oman, Roma ha ospitato il secondo round che si è tenuto il 19 aprile nell’ambasciata omanita in Italia. Ancora a Muscat si è tenuto il terzo round di colloqui indiretti, il quarto è previsto per sabato prossimo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)