Nucleare, Khamenei: “Proposta Usa contraria a interesse nazionale Iran”

(Adnkronos) – La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che la proposta degli Stati Uniti per un accordo sul nucleare va contro gli interessi nazionali del Paese e che Teheran non cercherà l'approvazione di Washington per le sue decisioni. "Indipendenza significa non aspettare il via libera dell'America e di Paesi come l'America", ha affermato Khamenei, aggiungendo che la proposta è "contraria al 100 per cento" agli ideali della rivoluzione islamica del 1979. Gli Stati Uniti, ha scandito l'ayatollah, non hanno voce in capitolo sull'arricchimento dell'uranio in Iran. "In che modo la cosa vi riguarda? Perché interferite nella decisione dell'Iran di arricchire o meno l'uranio? Non avete voce in capitolo", ha detto Ali Khamenei durante un discorso in occasione del 36° anniversario della morte del fondatore della Repubblica Islamica, l'ayatollah Ruhollah Khomeini.