sabato 6 Settembre 2025
Nuoto, Sharon Van Rouwendaal si ritira: “18 anni in un tunnel, non so se ne sia valsa la pena”

(Adnkronos) – La due volte campionessa olimpica in acque libere Sharon van Rouwendaal ha concluso la sua carriera di nuotatrice con una toccante dichiarazione su Instagram. “Mi sono persa compleanni, riunioni di famiglia e persino il funerale di mia nonna. Per diciotto anni ho vissuto in un tunnel. Mia madre una volta mi ha detto: ‘Non so se ne sia valsa la pena’. Questa domanda mi accompagna da allora”, ha scritto la trentunenne sui social. 
Van Rouwendaal ha vinto l’oro olimpico sui 10 chilometri nel 2016 e nel 2024. Ha anche vinto quattro gare ai campionati del mondo e otto medaglie d’oro europee. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

