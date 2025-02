Nuova giornata di attacchi hacker ai siti italiani

(Adnkronos) – Nuova giornata di attacchi DDoS da parte di NoName057. A quanto si apprende il gruppo attivista russofono sta colpendo siti di pubbliche amministrazioni locali ossia comuni e regioni. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è entrata subito in azione per fornire supporto ai soggetti impattati dagli attacchi Ddos filorussi.

Gli attacchi vanno avanti ormai da una settimana.

