Nuovi attacchi hacker filorussi contro siti italiani

(Adnkronos) –

Nuovi attacchi hacker degli attivisti filorussi contro siti web italiani. A differenza degli attacchi dei giorni scorsi, a quanto si apprende, oggi nel mirino sono finiti siti web degli istituti finanziari e dell’industria delle armi. L’Agenzia per cybersicurezza nazionale, Acn, ha subito dato l’alert avvisando i target per le azioni di mitigazione. Non è la prima volta che accade. Già lunedì e martedì siti web italiani sono finiti nel mirino di attivisti filorussi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)