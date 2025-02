Nuovo attacco hacker contro siti italiani, è il sesto giorno

(Adnkronos) –

Sesto giorno di attacchi Ddos da parte di hacker attivisti russofoni. A quanto si apprende, il gruppo NoName057 continua gli attacchi a siti web italiani rivendicando nuovi target dei settori governativo, trasporti e bancario. L’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale è subito intervenuta per allertare i target e mitigare gli attacchi. Proprio ieri Acn ha pubblicato sul suo sito le linee guida per il contrasto a questo tipo di attacchi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)