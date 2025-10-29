20.7 C
Firenze
mercoledì 29 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nuovo bonus mamme: a chi spetta, importo e quando verrà erogato

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Nuovo
bonus mamme, arrivano le indicazioni dell’Inps sul contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici. Con la circolare del 28 ottobre 2025 n.139, l’istituto infatti informa e illustra la disciplina sulla misura, prevista dal decreto-legge n. 95/2025 (legge 8 agosto 2025, n. 118), che sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026. 

 

Il bonus spetta a madri con 2 figli fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio; madri con 3 o più figli fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato). Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la gestione separata. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro. 

 

L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini Isee, verrà erogato dall’Inps in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.7 ° C
22.4 °
20.1 °
63 %
2.2kmh
40 %
Mer
20 °
Gio
19 °
Ven
22 °
Sab
21 °
Dom
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1915)ultimora (1479)vid (193)sport (66)tec (48)Lav (39)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati