Nuovo incendio a Los Angeles, 30mila persone in fuga

(Adnkronos) –

Nuovo incendio sulle colline e sulle montagne della contea settentrionale di Los Angeles, dove circa 31mila residenti sono stati evacuati e i vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di domare le fiamme. Come riporta la Cnn, l'incendio è divampato nei pressi del sobborgo di Castaic e ha colpito sia la contea di Los Angeles, sia quella di Ventura. Al momento non si registrano danni a strutture, ha affermato il capo del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, in una conferenza stampa. Circa 31mila residenti nella zona sono sottoposti a ordini di evacuazione, mentre per altri 23mila sono stati disposti avvisi di evacuazione, secondo lo sceriffo della contea di Los Angeles Robert Luna. "Oltre quattromila vigili del fuoco sono impegnati nella gestione dell'incidente", ha detto Marrone notando la "robusta" risposta aerea e terrestre all'incendio. "La situazione è in evoluzione e l'incendio rimane difficile da contenere", ha aggiunto. Le condizioni meteorologiche attuali sono più favorevoli rispetto a quelle di due settimane fa, con venti più calmi che consentono agli elicotteri dei vigili del fuoco di effettuare lanci d'acqua durante tutta la notte, ha spiegato alla Cnn il capitano dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles Sheila Kelliher.